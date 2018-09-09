الطيران المدني السعودي يعلن أن 71 % نسبة رضا المسافرين خلال شهر أغسطس في مطارات الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، إحصائية شهر أغسطس الماضي لمستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات في كل من (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة)، وشارك فيها أكثر من (900) ألف مسافر، حيث بلغت نسبة رضا المسافرين في شهر أغسطس 71%.
بينما بلغ مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض 72%، وكانت نسبة الرضا في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة 63%، وجاءت النسبة في مطار الملك فهد الدولي بالدمام بواقع 72%، بينما بلغت نسبة الرضا في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة 75%.
يشار إلى أن الإدارة العامة للجودة وحماية العملاء بهيئة الطيران المدني،تقوم بإصدار تقارير شهرية لمستوى رضا المسافرين للخدمات المقدمة في المطارات، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات في المطارات والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل وذلك بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين وتحسين جودة تلك الخدمات المقدمة، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030م لتحقيق أعلى الدرجات في جودة الخدمات.
كما تعمل فرق من الإدارة العامة للجودة وحماية العملاء، بعمل جولات ميدانية بشكل دوري في المطارات، وإعداد تقارير مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات، وتحليل المعلومات التي ترد عبر استطلاعات الرأي التي تقوم بها الإدارة وأدوات التقييم عالية الموثوقية بهدف العمل على تحسين وتطوير تلك الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي مطارات المملكة.
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تشتهر المغنية والممثلة وعارضة الأزياء الأميركية باريس هيلتون، بجاذبيتها وأناقتها، فهي رمز للموضة ومعروفة بأزيائها الفاخرة، وظهرت بإطلالة مذهلة على منصة عرض أزياء "Disney Villains x The Blonds" خلال أسبوع الموضة في نيويورك، الجمعة. بدت هيلتون البالغة من العمر 37 عاما، بإطلالة شرسة عندما كانت ترتدي أزياء مستوحاة من شخصية "رويلا درفيل" الشريرة الخيالية، والتي ظهرت في فيلم الأنيميشن "101 Dalmatians"، وكانت تتميز بشعرها المتزج باللونالبلاتينيوم والأسود معا ويتدفق على أحد كتفيها، وهو ما ظهرت به العارضة الأميركية خلال العرض. ارتدت هيلتون ثوبا فضيا مرصعًا بالترتر، مع حواف غير متساوية تتميز برباط من الشبك الأمامي وأحذية بربطة بيضاء وسوداء. وأكملت إطلالتها بقفازات دون أصابع، تتميز بزينة فضية ومكياج صاخب من الظل المعدني للعيون والرموش الطويلة وأحمر الشفاة القرمزي، وكانت تحمل جروا صغيرا تحت ذراعيها على المدرج، كجزء من العرض. أعلنت باريس
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