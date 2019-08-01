تُزيّن بتلال وفيلات مطرّزة بالبلاط الأحمر ومساحات خضراء

كامبالا، عاصمة أوغندا، هي واحدة من أسرع المدن نموًا في العالم، تقع في شرق أفريقيا على ضفاف بحيرة فيكتوريا، الأكبر في القارة، تم تزيين كامبالا الحضرية بتلال وفيلات مطرّزة بالبلاط الأحمر ومساحات خضراء في الخلفية، إلا أن في قلب هذا المشهد، ترتفع ناطحات السحاب الحديثة، ولكامبالا الكثير لتقّدمه إلى زوارها: من الشواطئ إلى البحيرات الهادئة ورحلات السفاري في الحياة البرية إلى المواقع التراثية والمباني التاريخية والأسواق الحديثة، تابع معنا أفضل الأمور السياحية التي يمكنك القيام بها في كامبالا.

المركز الثقافي الوطني الأوغندي

يرعى المركز الأنشطة الثقافية والفنية في أوغندا، يقع في قلب العاصمة كامبالا، ويضم اثنين من الهيئات الرئيسية: المسرح الوطني ومعرض نومو Nommo. المسرح الوطني مسؤول عن تنظيم واستضافة الفعاليات المسرحية المختلفة، إلى جانب قاعة السينما، أما معرض نومو فيضم معارض فنية وحرفية وهو مركز للفن الانتقائي.