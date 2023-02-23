تحطم طائرة في ولاية أركانصو الأميركية

تحطمت طائرة صغيرة، ، خارج مصنع في عاصمة ولاية أركانصو الأمريكية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.وتحطمت الطائرة ذات المحركين خارج مصنع (إم 3) في مدينة ليتل روك، على بعد ميلين جنوب مطار بيل وهيلاري كلينتون الوطني، حسبما أفاداللفتنانت كودي بورك، المتحدث باسم مكتب شرطة مقاطعة بولاسكي.ولم يكن لدى بورك تفاصيل عن عدد الأشخاص على متن الطائرة أو مدى الإصابات أو سبب التحطم.