عودة الرحلات في مطار بغداد الدولي عقب التوقف لسوء لأحوال الجوية

أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الاثنين، عودة حركة الملاحة الجوية في المطار إلى طبيعتها؛ عقب توقفها صباح اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية.



وذكر إعلام المطار - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن "إدارة مطار بغداد الدولي تود أن تؤكد لمسافريها عودة حركة الملاحة الجوية في المطار إلى طبيعتها وانسيابية جدول الرحلات الجوية".