حريق في منطقة مطار سوتشي الدولي في روسيا
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حريق في منطقة مطار سوتشي الدولي في روسيا

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العرب اليوم - حريق في منطقة مطار سوتشي الدولي في روسيا

مطار سوتشي الدولي في روسيا
موسكو - العرب اليوم

أفاد المكتب الصحفي للدائرة الرئيسية لوزارة الطوارئ الروسية في إقليم كراسنودار بأن الحريق الذي اندلع بالقرب من مطار سوتشي الدولي لم يؤثر على عمله، مضيفا أنه قد تم تحييد مكان الحريق وجاء في بيان صدر عن المكتب: "لا يحترق شيء في أراضي المطار. اشتعلت النيران في مبنى إضافي في تلك المنطقة، وقد تم تحييد مكان الحريق بالفعل، يجري حاليا تدقيق المعلومات" وأكد المكتب أن الحريق لم يؤثر على عمل المطار الدولي.

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حريق في منطقة مطار سوتشي الدولي في روسيا حريق في منطقة مطار سوتشي الدولي في روسيا



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