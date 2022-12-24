إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية جديدة بسبب العواصف الشتوية في أميركا

أعلنت شركات الطيران الأمريكية اليوم، إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية جديدة بسبب العواصف الشتوية.

وبلغ إجمالي الرحلات التي تم إلغاءها حتى الآن خلال الأيام الثلاثة الماضية أكثر من 5700 رحلة جوية، بعد أن عطلت العواصف العمل بالمطارات في عدد من الولايات الأمريكية، ما أدى إلى إلغاء آلاف الرحلات.