إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية جديدة بسبب العواصف الشتوية في أميركا
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إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية جديدة بسبب العواصف الشتوية في أميركا

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العرب اليوم - إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية جديدة بسبب العواصف الشتوية في أميركا

العواصف الشتوية
واشنطن ـ العرب اليوم

أعلنت شركات الطيران الأمريكية اليوم، إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية جديدة بسبب العواصف الشتوية.

وبلغ إجمالي الرحلات التي تم إلغاءها حتى الآن خلال الأيام الثلاثة الماضية أكثر من 5700 رحلة جوية، بعد أن عطلت العواصف العمل بالمطارات في عدد من الولايات الأمريكية، ما أدى إلى إلغاء آلاف الرحلات.

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إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية جديدة بسبب العواصف الشتوية في أميركا إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية جديدة بسبب العواصف الشتوية في أميركا



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