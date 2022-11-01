تمديد نظام حظر الطيران في جنوب ووسط روسيا حتى9 نوفمبر الجاري
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تمديد نظام حظر الطيران في جنوب ووسط روسيا حتى9 نوفمبر الجاري

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العرب اليوم - تمديد نظام حظر الطيران في جنوب ووسط روسيا حتى9 نوفمبر الجاري

الرحلات الجوية
موسكو - العرب اليوم

 مددت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية نظام حظر الطيران وسط وجنوب روسيا حتى 9 نوفمبر الجاري.  وجاء في بيان صدر عن الوكالة ونشر على موقعها الرسمي: "تم تمديد نظام القيود على الرحلات الجوية إلى 11 مطارا في جنوب ووسط روسيا حتى 11 نوفمبر 2022".  ويعني ذلك أنه ليس من الممكن التوجه جوا من وإلى المدن الروسية أنابا، وبيلغورود، وبريانسك، وفورونيج، وغيلينجيك، وكراسنودار، وكورسك، وليبيتسك، وروستوف على نهر الدون، وسيمفروبول، ويليستا.   وذكرت الوكالة أن سائر المطارات الروسية الأخرى لا تزال تعمل بنظام عادي.  وتم إدخال نظام حظر الطيران في عدد من مناطق وسط وجنوب روسيا في 24 فبراير الماضي، أي بعد بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. ومنذ ذلك الوقت تم تمديد الحظر عدة مرات.

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تمديد نظام حظر الطيران في جنوب ووسط روسيا حتى9 نوفمبر الجاري تمديد نظام حظر الطيران في جنوب ووسط روسيا حتى9 نوفمبر الجاري



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