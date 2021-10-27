السودان يعيد فتح مطار الخرطوم بعد يوم من إغلاقه
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السودان يعيد فتح مطار الخرطوم بعد يوم من إغلاقه

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العرب اليوم - السودان يعيد فتح مطار الخرطوم بعد يوم من إغلاقه

مطار الخرطوم الدولي
الخرطوم - العرب اليوم

   أعلن رئيس الطيران المدني السوداني إبراهيم عدلان، الأربعاء، أن مطار العاصمة الخرطوم سيعاد فتحه على الساعة 4 مساء بالتوقيت المحلي.  نقلت وكالة رويترز عن رئيس الطيران المدني السوداني، قوله إن السلطات ستعيد فتح مطار الخرطوم الدولي مساء اليوم الأربعاء، وذلك بعد يوم من إغلاقه.  وأمس الثلاثاء قرر السودان تعليق كافة الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم الدولي لمدة 5 أيام.  وقالت سلطة الطيران المدني في السودان في بيان بثته صفحة مطار الخرطوم على "فيسبوك"، إنه تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار الخرطوم الدولي من الثلاثاء وحتى 30 أكتوبر/تشرين الأول. 

وقال إبراهيم عدلان المدير العام لسلطة الطيران المدني لرويترز أمس إن قرار تعليق الرحلات يشمل كذلك جميع مطارات السودان، مضيفا أنه اتخذ بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.  وأضاف عدلان أن الأجواء السودانية ستبقى مفتوحة أمام الطيران العابر.

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السودان يعيد فتح مطار الخرطوم بعد يوم من إغلاقه السودان يعيد فتح مطار الخرطوم بعد يوم من إغلاقه



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