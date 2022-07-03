هبوط اضطراري لطائرة هندية إثر انتشار دخان في مقصورة الركاب

أجرت طائرة هندية كانت تقوم برحلة داخلية هبوطا اضطراريا في نيودلهي، إثر انتشار دخان في مقصورة الركاب بعيد إقلاعها متجهة إلى مدينة جبلبور وسط البلاد، على ما أعلنت شركة الطيران. وتم إجلاء ركاب الرحلة التي تشغلها شركة ”سبايس جت“ التجارية بسلام، عقب عودة الطائرة إلى المطار في نيودلهي.