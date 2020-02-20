قررت شركه مصر للطيران تشغيل رحلة واحدة أسبوعية كل يوم خميس بخط سير من القاهرة إلى بكين - غوانزو، والعودة من غوانزو- بكين إلى القاهرة.



وأوضحت الشركة أنها ستبدا رحلاتها عتبارا من 27 فبراير المقبل نظراً لوجود طلب للسفر في الاتجاهين، من وإلى جمهورية الصين الشعبية.