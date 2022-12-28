قررت هيئة الطيران المدني الصومالية تعليق جميع الرحلات الجوية التي تستخدم مطار مقديشو الدولي، باستثناء طائرات كبار الشخصيات، والإسعافات، وطائرات الطوارئ. وأوضحت الهيئة، في بيان لها