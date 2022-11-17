السلطات العراقية تؤكد أن جدول الرحلات لم يتأثر بسبب الحريق في مطار بغداد
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السلطات العراقية تؤكد أن جدول الرحلات لم يتأثر بسبب الحريق في مطار بغداد

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العرب اليوم - السلطات العراقية تؤكد أن جدول الرحلات لم يتأثر بسبب الحريق في مطار بغداد

مطار بغداد الدولي
بغداد - العرب اليوم

أكدت سلطة الطيران المدني في العراق، اليوم، أن جدول الرحلات في مطار بغداد الدولي، لم يتأثر بعد الحريق الذي اندلع في صالة نينوى.وذكرت في بيان صحفي أن “الحريق الذي اندلع في صالة نينوى سيطر عليه ولا توجد خسائر بشرية باستثناء بعض الخسائر المادية الطفيفة”.

وأضافت أن “جدول الرحلات الجوية مستمر بصورة منتظمة ومغادرة الرحلات المجدولة لاسيما إلى إسطنبول، المدينة المنورة، أربيل، البصرة، مطار صبيحة”.

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السلطات العراقية تؤكد أن جدول الرحلات لم يتأثر بسبب الحريق في مطار بغداد السلطات العراقية تؤكد أن جدول الرحلات لم يتأثر بسبب الحريق في مطار بغداد



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