السلطات العراقية تؤكد أن جدول الرحلات لم يتأثر بسبب الحريق في مطار بغداد

أكدت سلطة الطيران المدني في العراق، اليوم، أن جدول الرحلات في مطار بغداد الدولي، لم يتأثر بعد الحريق الذي اندلع في صالة نينوى.وذكرت في بيان صحفي أن “الحريق الذي اندلع في صالة نينوى سيطر عليه ولا توجد خسائر بشرية باستثناء بعض الخسائر المادية الطفيفة”.

وأضافت أن “جدول الرحلات الجوية مستمر بصورة منتظمة ومغادرة الرحلات المجدولة لاسيما إلى إسطنبول، المدينة المنورة، أربيل، البصرة، مطار صبيحة”.