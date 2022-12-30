هبوط اضطراري بسبب احتراق جهاز محمول لأحد الركاب في روسيا

طلبت طائرة متجهة من مدينة خاباروفسك إلى بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي من برج المراقبة السماح لها بالهبوط اضطراريا في مطار يوجنو ساخالينسك بسبب احتراق أحد الأجهزة وانتشار الدخان.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية، حيث اضطرت الطائرة بعد انتشار الدخان في مقصورة الطائرة بعد اشتعال أحد الأجهزة المحمولة لدى أحد الركاب، إلى الهبوط الاضطراري في أقرب مطار، وقد تم نقل الركاب الآن إلى مطار يوجنو ساخالينسك، ومن المقرر أن تصل الرحلة إلى العاصمة كامتشاتكا في الساعة الخامسة مساء، التاسعة صباحا بتوقيت موسكو.