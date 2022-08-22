تمديد القيود على رحلات الطيران في بعض مطارات جنوب ووسط روسيا حتى 29 أغسطس

قررت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، اليوم الاثنين، تمديد القيود المؤقتة على رحلات الطيران في بعض مطارات جنوب ووسط البلاد حتى 29 أغسطس الجاري، وذلك بسبب العمليات العسكرية في أوكرانيا.