تمديد القيود على رحلات الطيران في بعض مطارات جنوب ووسط روسيا حتى 29 أغسطس
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تمديد القيود على رحلات الطيران في بعض مطارات جنوب ووسط روسيا حتى 29 أغسطس

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العرب اليوم - تمديد القيود على رحلات الطيران في بعض مطارات جنوب ووسط روسيا حتى 29 أغسطس

رحلات الطيران المدني
موسكو-العرب اليوم

قررت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، اليوم الاثنين، تمديد القيود المؤقتة على رحلات الطيران في بعض مطارات جنوب ووسط البلاد حتى 29 أغسطس الجاري، وذلك بسبب العمليات العسكرية في أوكرانيا.

 

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تمديد القيود على رحلات الطيران في بعض مطارات جنوب ووسط روسيا حتى 29 أغسطس تمديد القيود على رحلات الطيران في بعض مطارات جنوب ووسط روسيا حتى 29 أغسطس



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