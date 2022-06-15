عودة حركة الملاحة الجوية في سويسرا إلى العمل بشكل كامل
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عودة حركة الملاحة الجوية في سويسرا إلى العمل بشكل كامل

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العرب اليوم - عودة حركة الملاحة الجوية في سويسرا إلى العمل بشكل كامل

حركة الملاحة الجوية
جنيف - العرب اليوم

عادت حركة الملاحة الجوية في سويسرا منذ قليل إلى العمل بشكل كامل.

 

سياحة وسفر عاجل
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عودة حركة الملاحة الجوية في سويسرا إلى العمل بشكل كامل عودة حركة الملاحة الجوية في سويسرا إلى العمل بشكل كامل



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