توقف الحركة الملاحية في مطار بغداد الدولي بسبب الظروف الجوية

أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم السبت ، إيقاف الحركة الملاحية في المطار بسبب الظروف الجوية.وذكرت الإدارة في بيان لها - حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية - " نود أن توضح لكافة مسافرينا وشركات الطيران العاملة في المطار عن توقف الحركة الملاحية بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 200م ".وأضافت الإدارة في بيانها أنه " سيتم الإعلان عن أي مستجدات بشأن الحركة الجوية في المطار".