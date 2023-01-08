مطار بغداد يعلن استئناف حركة الطيران بعد ظروف جوية سيئة

استأنف مطار بغداد الدولي حركة الملاحة الجوية، اليوم ، والتي توقفت لساعات بسبب ‏الظروف الجوية السيئة‎.‎

وقال في بيان رسمي صادر عنه: "توضح إدارة المطار لجميع المسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار عن معاودة حركة الملاحة الجوية في المطار إلى طبيعتها وانسيابية جدول الرحلات الجوية"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وتابع لافتا إلى أن "مدى الرؤية وصلت الى 800 متر بعد توقفها صباح هذا اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية التي أثرت على الحركة الجوية في المطار".

وكانت هيئة الأحوال الجوية العراقية أعلنت، اليوم السبت، أن العراق على موعد مع موجة مطرية جديدة، فيما توقعت هطول أمطار وعواصف رعدية الأسبوع المقبل.

وكان قد أعلن مطار بغداد الدولي، اليوم السبت، توقف حركة الطيران بسبب الظروف الجوية السيئة.

وحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت إدارة المطار في بيان إن توقف حركة الطيران بالمطار جاء بعد تدني مدى الرؤية إلى أقل من 200 متر.

وأضاف البيان "سيتم إعلام المسافرين بطبيعة أي مستجدات تخص الحركة الجوية في المطار".