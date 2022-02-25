كشفت وكالة نوفوستي أنه تم إلغاء وتأجيل 160 رحلة اليوم من مطارات موسكو الرئيسية.من بين الوجهات التي تم إلغاء الرحلات الجوية إليها روستوف أون دون وكراسنودار وسوتشي وأنابا وسيمفيروبول وفولجوجراد وأستراخان.وتم تعليق تشغيل 12 مطارًا في المدن الجنوبية لروسيا مؤقتًا، وتحديداً في روستوف أون دون، كراسنودار، أنابا، جيلندجيك، إليستا، ستافروبول، بيلغورود، بريانسك ، أوريل، كورسك، فورونيج، وسيمفيروبول، بحسب وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية.

وتعمل شركات الطيران وشركات التأجير التي تسيطر على طائرات ركاب بمليارات الدولارات على وضع خطط طوارئ لتجميد الأعمال مع روسيا إذا تحولت المواجهة على الحدود الأوكرانية إلى صراع عسكري.

وحشدت موسكو أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من حدود جارتها أوكرانيا فيما قام الغرب بفرض عقوبات شديدة.يشعر رؤساء شركات الطيران بالقلق من تأثير ذلك على التعاملات مع الشركات الروسية. يمكن للعقوبات أن تعطل المدفوعات لشركات التأجير ، وأي تحرك انتقامي من قبل موسكو لتقييد الوصول إلى المجال الجوي الروسي قد يؤدي إلى فوضى في التجارة بين الشرق والغرب.وقال مصدر غربي مشارك في وضع السيناريوهات "نتوقع رد روسي غير متماثل" مضيفا أنه من غير المرجح أن يقيد الغرب مجاله الجوي أولا.