لبنان يأمر شركات الطيران بقصر المسافرين إلى بيلا روسيا على أصحاب التأشيرات أو الإقامات
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لبنان يأمر شركات الطيران بقصر المسافرين إلى بيلا روسيا على أصحاب التأشيرات أو الإقامات

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العرب اليوم - لبنان يأمر شركات الطيران بقصر المسافرين إلى بيلا روسيا على أصحاب التأشيرات أو الإقامات

لبنان يأمر شركات الطيران بقصر المسافرين إلى بيلا روسيا على أصحاب التأشيرات أو الإقامات
بيروت - العرب اليوم

أفادت وكالة "رويترز" بأن لبنان فرض قيودا على حركة المسافرين إلى بيلاروس، على خلفية أزمة المهاجرين عند حدودها مع جيرانها في الاتحاد الأوروبي.وأكدت الوكالة اليوم الخميس أنها اطلعت على بيان أصدرت فيه المديرية العامة للطيران المدني في لبنان تعليمات جديدة بهذا الخصوص إلى شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي.

وبموجب هذه التعليمات، أمرت المديرية شركات الطيران بقصر المسافرين المتوجهين من لبنان إلى بيلاروس على اللبنانيين الذين لديهم تأشيرات دخول أو تصاريح إقامة أو مواطني بيلاروس أو العرب والأجانب الذين لديهم تصاريح إقامة في هذا البلد.

ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه بضعة آلاف من المهاجرين من الشرق الأوسط الراغبون في دخول الاتحاد الأوروبي عالقين عند حدود بيلاروس مع بولندا، وسط تبادل مينسك والتكتل الأوروبي اتهامات بافتعال الأزمة.

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لبنان يأمر شركات الطيران بقصر المسافرين إلى بيلا روسيا على أصحاب التأشيرات أو الإقامات لبنان يأمر شركات الطيران بقصر المسافرين إلى بيلا روسيا على أصحاب التأشيرات أو الإقامات



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