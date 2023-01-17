عودة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي بعد توقف مؤقت بسبب الطقس

أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم /الثلاثاء/ عودة حركة الملاحة الجوية في المطار بعد توقف مؤقت .

وذكرت الإدارة - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن حركة الملاحة الجوية في المطار عادت إلى طبيعتها، "بانسيابية جدول الرحلات الجوية ووصول مدى الرؤية 1300م"، مضيفة أن الحركة عادت بعد توقفها صباح اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية.