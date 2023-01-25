مطار برلين يلغى الرحلات الجوية وسط إضراب نظمه اتحاد العمال

ألغى مطار برلين الدولى جميع رحلاته، اليوم الأربعاء، والمقدرة بنحو 300 عملية إقلاع وهبوط، ما يؤثر على حوالى 35 ألف مسافر، وذلك فى ظل إضراب نظمه اتحاد العمال.