هبوط اضطراري لطائرة لبنانية في أثينا

أفادت مصادر طيران الشرق الأوسط اللبنانية، بهبوط طائرة تابعة لها اضطراريا في أثينا، كانت متّجهة من بيروت إلى لندن بسبب عطل فني. وقالت المصادر: "أرسلنا طائرة لنقل الركاب إلى مطار هيثرو الليلة، وعلينا الانتظار لأن المطار يفتح أبوابه عند الساعة السادسة صباحا"، بحسب شبكة "روسيا اليوم".