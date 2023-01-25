استمرار تساقط الثلوج بغزارة فى اليابان يلغى الرحلات الجوية ويعطل القطارات

استمر تساقط الثلوج بغزارة اليوم الأربعاء، فى معظم أنحاء اليابان، حيث تكافح البلاد مع أشد موجة برد تشهدها هذا الموسم. فيما تقطعت السبل بالعديد من القطارات والمركبات فى الساعات الأخيرة.