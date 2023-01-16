إيقاف حركة الطيران في العراق لسوء الأحوال الجوية

قررت إدارة مطار بغداد الدولي اليوم الاثنين إيقاف حركة الطيران لسوء الأحوال الجوية في البلاد.وذكر بيان لمطار بغداد الدولي أن حركة الطيران "توقفت بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 100متر".وأوضح البيان أنه "سيتم إعلام المسافرين وشركات الطيران العاملة في مطار بغداد بطبيعة أي مستجدات تخص الحركة الجوية في المطار".وتشهد بغداد ومدن عراقية أخرى تكون ضباب كثيف منذ فجر اليوم.