مصرع رجل في تحطم طائرة قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية

أسفر حادث تحطم طائرة صغيرة ذات محرك واحد قبالة الساحل الشمالي لجزيرة كريت اليونانية عن مقتل رجل، صباح اليوم الجمعة.وتمكنت قوات خفر السواحل اليونانية من إخراج راكبين (32 و62 عاماً)، حيث توفي الرجل الأكبر سناً وهو إندونيسي، حيث كانت الطائرة متوجهة إلى مصر.

وتجري السلطات المحلية تحقيقاتها للوقوف على أسباب وقوع الحادث.