سلطنة عمان توقف السفر من ٧ دول جنوب أفريقية بسبب متحور كورونا الجديد
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سلطنة عمان توقف السفر من ٧ دول جنوب أفريقية بسبب متحور كورونا الجديد

العرب اليوم -

العرب اليوم - سلطنة عمان توقف السفر من ٧ دول جنوب أفريقية بسبب متحور كورونا الجديد

سلطنة عمان توقف السفر من ٧ دول جنوب أفريقية بسبب متحور كورونا الجديد
مسقط -العرب اليوم

سلطنة عمان توقف السفر من ٧ دول جنوب أفريقية بسبب متحور  كورونا الجديد

سياحة وسفر عاجل
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سلطنة عمان توقف السفر من ٧ دول جنوب أفريقية بسبب متحور كورونا الجديد سلطنة عمان توقف السفر من ٧ دول جنوب أفريقية بسبب متحور كورونا الجديد



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