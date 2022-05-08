وفاة 3 سائحين أميركيين في فندق بجزر الباهاما والأسباب مجهولة

قالت جزر البهاما، إنها عثرت على 3 أمريكيين متوفين في ظروف غامضة.وقال نائب رئيس الوزراء تشيستر كوبر في بيان، "أبلغت للأسف بوفاة ثلاثة سائحين أمريكيين، هم رجلان وامرأة في فندق في إكسوما".

وأضاف أن "الشرطة تحقق وسبب الوفاة غير معروف"، لكن "لا يوجد اشتباه في أن ما حدث عمل إجرامي".وقع الحادث في فندق "ساندالز إميرالد باي" الفاخر على شاطئ البحر بجزيرة إكسوما العظمى.

علقت مجموعة "ساندرز ريزورتس" قائلة، "تم الإبلاغ عن حالة طوارئ صحية في البداية، ووفقا لبروتوكولاتنا، قمنا على الفور بتنبيه المتخصصين في الرعاية الصحية والسلطات المحلية". فيما رفضت إضافة مزيد من التفاصيل، وفقا

وقالت الشرطة إنه بعد الساعة 9 صباحًا بقليل (1 مساءً بتوقيت غرينتش)، يوم الجمعة، أبلغوا بالعثور على رجل "فاقد الوعي" في الفندق.بمجرد وصولهم، وجد المحققون في إحدى الفيلات رجلا فاقدا للوعي ملقى على الأرض، وأوضحت الشرطة أنه "لم يتم رصد آثار صدمة"، وأُعلن عن وفاة الضحية بعد ذلك بوقت قصير.

وفي فيلا ثانية، عثرت الشرطة على رجل آخر "ملقى بالقرب من جدار" وكذلك امرأة مستلقية على سرير ومتوفية.وأضافت الشرطة أن هذين الزوجين اشتكيا من معاناتهما من وعكة صحية في اليوم السابق و"عولجا" قبل العودة إلى محل إقامتهما، دون تحديد طبيعة "المرض" الذي عانا منه.

وقال المحققون إنهم ينتظرون نتائج التشريح لتحديد سبب الوفاة الغامضة.