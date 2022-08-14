وفاة طيارين إثر تحطم طائرة خفيفة في بيلاروسيا

أعلنت التحقيقات البيلاروسية" لجنة التحقيقات البيلاروسية، عن مصرع شخصين؛ جراء تحطم طائرة خفيفة في مقاطعة "جرودنو" غربي البلاد. وذكرت اللجنة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد - أنه بحسب البيانات الأولية، فقد استقل طياران يبلغان من العمر 61 عاما و54 عاما طائرة خفيفة اليوم وقاما برحلات ترفيهية فوق منطقة سلونيم، وتحطمت الطائرة في السماء فوق المنطقة بمقاطعة جرودنو؛ الأمر الذى أسفر عن مصرعهما على الفور متأثرين بجروحهما.