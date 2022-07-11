ارتباك في حركة الطيران في تونس والأردن

شهدت حركة الطيران في تونس والأردن ارتباكا في الرحلات. وأعلنت شركة الخطوط التونسية أن أسطولها أمن يوم الجمعة، 73 رحلة منها 38 رحلة على السوق الفرنسية و15 رحلة من وإلى العاصمة الفرنسية باريس، وفق ما أكده لـ"موزاييك" الصادق التواتي عن الإدارة المركزية للاتصال والعلاقات الخارجية بالشركة.

وأضاف المصدر ذاته أنه أمام الضغط العملياتي وعدم إمكانية تأمين الرحلة الإضافية باريس – صفاقس فجر السبت تم تأجيل الرحلة إلى يوم الأحد مع إيواء المسافرين في أحد النزل في باريس.