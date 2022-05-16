وصول أول رحلة مدنية للخطوط الجوية اليمنية إلى مطار صنعاء

أفادت مصادر بوصول أول رحلة مدنية للخطوط الجوية اليمنية، اليوم الاثنين، إلى مطار صنعاء.وفي وقت سابق، أعلن وزير النقل في حكومة صنعاء، عبد الوهاب يحيى الدرة، أن أول رحلة تجارية من مطار صنعاء، منذ بدء الهدنة الإنسانية، ستسير إلى الأردن اليوم الاثنين.

وأشار الدرة إلى أن الرحلة التجارية التي ستسير إلى المملكة الأردنية ستعود في اليوم نفسه، عبر الخطوط الجوية اليمنية.وكان من المقرر تسيير هذه الرحلة التجارية، للمرة الأولى منذ 6 سنوات، في الـ 24 من أبريل إلى عمان، إلا أن شركة الخطوط اليمنية أعلنت تأجيلها وعدم السماح لها بتشغيلها.

أكد الوزير اليمني على جاهزية مطار صنعاء الدولي التشغيلية الفنية والمهنية، لاستقبال الرحلات المدنية والتجارية كافة.وأشار إلى أن المطار يقدم خدمات ملاحية جوية لطائرات الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، والمنظمات الدولية الإنسانية العاملة في اليمن بشكل يومي، بكوادر يمنيين مؤهلين.