مطار شتوتجارت يعلق الرحلات المنتظمة بسبب الإضرابات

نقابة فيردي العمالية إلى تنظيم إضرابات في ذلك اليوم. وذكر المطار أن هذه الخطوة ستؤثر على 162 رحلة طيران ونحو 20 ألف مسافر.وصدرت توصية للمسافرين بمراجعة شركات الطيران التي يستخدمونها مباشرة فيما يتعلق بوضع رحلاتهم وعدم المجيء إلى المطار. ذكر المطار أن الرحلات ستقتصر على الهبوط الاضطراري والرحلات الطبية، ورحلات المساعدات الإنسانية والرحلات العسكرية.

وذكرت نقابة فيردي أن المراقبة الجوية سيتوافر بها موظفون للتعامل مع حالات الطوارئ من أجل تمكين الأشخاص الذين ينقلون إمدادات الإغاثة، وذوي ضحايا الزلزالين المدمرين في تركيا.