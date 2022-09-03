لوفتهانزا الألمانية تلغي 800 رحلة جوية في فرانكفورت وميونيخ

بدأ الطيارون في لوفتهانزا (LHAG.DE) إضرابًا يوم الجمعة، ما أجبر شركة الطيران الألمانية على إلغاء مئات الرحلات الجوية، ما أدى إلى تقطع السبل بالمصطافين وقالت شركة الطيران إنها ألغت نحو 800 رحلة جوية في قاعدتيها الرئيسيتين في فرانكفورت وميونيخ يوم الجمعة ، مما أثر على 130 ألف مسافر، وقالت إنها تعمل بكامل طاقتها لتقليل تأثير الإضراب.