مطار الغردقة يستقبل أول رحلة روسية منذ الحرب الأوكرانية بعد توقف شهر
آخر تحديث GMT09:46:10
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » سياحة وسفر عاجل

مطار الغردقة يستقبل أول رحلة روسية منذ الحرب الأوكرانية بعد توقف شهر

العرب اليوم -

العرب اليوم - مطار الغردقة يستقبل أول رحلة روسية منذ الحرب الأوكرانية بعد توقف شهر

مطار الغردقة الدولي
القاهرة - العرب اليوم

بعد توقف استمر نحو شهر للرحلات الروسية إلى الغردقة، استقبل مطار الغردقة الدولي، ، أول رحلة طيران روسبة تنظمها شركة السياحة الروسية «Biblio-Globus» وعلى متنها ٣٠٠ سائح.وأعلنت الشركة استئناف رحلاتها السياحية إلى مطار الغردقة من خلال الناقل الجوي شركة «ريد وينجز» بدلا من شركة الخطوط الجوية الروسية، وجدول تشغيل الرحلات الروسية سيتم بالتعاون مع شركة «ريد وينجز» إلى الغردقة وشرم الشيخ من مطار جوكوفسكي على متن طائرات بوينج 777-200. 

الوصول لمدة 4 أيام أو أكثر متاح للحجز على  الرحلات المباشرة ويبدأ برنامج الرحلة إلى الغردقة في 3 أبريل. حتى 10 أبريل، سيتم تشغيل رحلتين أسبوعيًا، ومن 13 أبريل إلى 4 رحلات في الأسبوع وتبدأ الرحلات إلى شرم الشيخ من جوكوفسكي وسيتم تشغيلها مرتين في الأسبوع حتى نهاية أبريل.وفقًا لشركة ريد وينجز، هناك الآن ثلاث طائرات بوينج 777-200s طويلة المدى في أسطول شركة الطيران وحصل على إذن لبرنامج الرحلة على بوينج 777-200 من سلطات الطيران الروسية، بعد أن حصل على الضمانات والتصاريح المناسبة من إدارات الطيران المصرية.  وفي 29 أبريل، حجزت شركة Biblio-Globus رحلاتها إلى الاتجاه المصري مع الخطوط الجوية الروسية وان الرحلات إلى الغردقة وشرم الشيخ متاحة للحجز في مايو مع المغادرة على رحلات روسية من موسكو كل يوم.وتبدأ تكلفة الرحلات السياحية في شرم الشيخ مع المغادرة من 84 ألف روبل. مع الإقامة في فندق 4 نجوم ومن 92 ألف روبل مع الإقامة في فندق 5 نجوم، فيما استقبل مطتر الغردقة الدولي امس الاحد نحو ٧٨ رحلة طيران شارتر ومنتظم قادمة من دول اوروبا.

سياحة وسفر عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مطار الغردقة يستقبل أول رحلة روسية منذ الحرب الأوكرانية بعد توقف شهر مطار الغردقة يستقبل أول رحلة روسية منذ الحرب الأوكرانية بعد توقف شهر



أخبار ذات صلة

GMT 21:56 2022 الخميس ,07 تموز / يوليو

إدارة مطار بغداد تنفي حدوث إطلاق نار فيه
العرب اليوم - إدارة مطار بغداد تنفي حدوث إطلاق نار فيه

GMT 15:40 2022 الخميس ,07 تموز / يوليو

إخماد حريق اندلع بطائرة بريطانية في مطار كوبنهاغن
العرب اليوم - إخماد حريق اندلع بطائرة بريطانية في مطار كوبنهاغن

GMT 09:49 2022 الأربعاء ,06 تموز / يوليو

الخطوط الجوية البريطانية تعلن إلغاء 1500 رحلة إضافية مقررة لشهر يوليو
العرب اليوم - الخطوط الجوية البريطانية تعلن إلغاء 1500 رحلة إضافية مقررة لشهر يوليو

GMT 09:49 2022 الإثنين ,04 تموز / يوليو

استمرار الفوضى فى مطارات إسبانيا وفرنسا بعد إلغاء رحلات بسبب إضراب الموظفين
العرب اليوم - استمرار الفوضى فى مطارات إسبانيا وفرنسا بعد إلغاء رحلات بسبب إضراب الموظفين

GMT 08:22 2022 الأحد ,03 تموز / يوليو

إلغاء مئات الرحلات الجوية في الولايات المتحدة بسبب النقص في طواقمها
العرب اليوم - إلغاء مئات الرحلات الجوية في الولايات المتحدة بسبب النقص في طواقمها

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 08:57 2022 الأحد ,10 تموز / يوليو

العنود بدر تتألق بإطلالات صيفية ساحرة
العرب اليوم - العنود بدر تتألق بإطلالات صيفية ساحرة

GMT 08:46 2022 الأحد ,10 تموز / يوليو

أجمل البلدان العربية لقضاء عيد الأضحى
العرب اليوم - أجمل البلدان العربية لقضاء عيد الأضحى

GMT 08:40 2022 الأحد ,10 تموز / يوليو

أفكار بسيطة لتجديد ديكور المنزل في عيد الأضحى
العرب اليوم - أفكار بسيطة لتجديد ديكور المنزل في عيد الأضحى

GMT 23:38 2022 الجمعة ,08 تموز / يوليو

بشارْ الأسدْ يزورُ حلبَ ويفتتحُ محطةً للكهرباءِ
العرب اليوم - بشارْ الأسدْ يزورُ حلبَ ويفتتحُ محطةً للكهرباءِ

GMT 08:12 2022 الأحد ,10 تموز / يوليو

ريهام سعيد تتراجع عن قرار اعتزال الإعلام
العرب اليوم - ريهام سعيد تتراجع عن قرار اعتزال الإعلام

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 10:17 2019 الخميس ,27 حزيران / يونيو

هل للسائل المنوي علاقة بشهوة المرأه
العرب اليوم - هل للسائل المنوي علاقة بشهوة المرأه

GMT 22:52 2019 الجمعة ,28 حزيران / يونيو

تعلمي فن كيقية إثارة الزوج وإمتاعه لأعلى شهوة
العرب اليوم - تعلمي فن كيقية إثارة الزوج وإمتاعه لأعلى شهوة

GMT 23:44 2020 الأحد ,02 شباط / فبراير

صورة لإحدى الممرضات في الصين تثير القلق على مواقع التواصل الاجتماعي
العرب اليوم - صورة لإحدى الممرضات في الصين تثير القلق على مواقع التواصل الاجتماعي

GMT 04:34 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايو

مقتدى الصدر يعود بقوة إلى الساحة السياسية بعد تهميشه لسنوات
العرب اليوم - مقتدى الصدر يعود بقوة إلى الساحة السياسية بعد تهميشه لسنوات

GMT 18:58 2014 الإثنين ,08 كانون الأول / ديسمبر

ازدهار تجارة أجهزة التدفئة في سوق الحاميز في الجزائر
العرب اليوم - ازدهار تجارة أجهزة التدفئة في سوق الحاميز في الجزائر

GMT 02:35 2014 السبت ,16 آب / أغسطس

صوفي تيرنر تجسد شخصية ماري شيلي في فيلم عن حياتها
العرب اليوم - صوفي تيرنر تجسد شخصية ماري شيلي في فيلم عن حياتها

GMT 11:35 2020 الخميس ,29 تشرين الأول / أكتوبر

بدء تصويت البدو الرحل فى الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في الجزائر
العرب اليوم - بدء تصويت البدو الرحل فى الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في الجزائر

GMT 07:32 2018 السبت ,22 كانون الأول / ديسمبر

تويوتا تطرح النسخة الجديدة من سيارة سوبرا بمحرك بي إم دابليو
العرب اليوم - تويوتا تطرح النسخة الجديدة من سيارة سوبرا بمحرك بي إم دابليو

GMT 21:21 2018 السبت ,05 أيار / مايو

"الغارديان" تكشف عن موقف صلاح من المشاركة أمام تشيلسي
العرب اليوم - "الغارديان" تكشف عن موقف صلاح من المشاركة أمام تشيلسي

GMT 03:14 2013 السبت ,09 شباط / فبراير

الجمعية القطرية لهواه الحمام الزاجل تشارك في سباق "السيح"
العرب اليوم - الجمعية القطرية لهواه الحمام الزاجل تشارك في سباق "السيح"

GMT 10:05 2017 الأحد ,24 أيلول / سبتمبر

إضافة محرك البنزين إلى الجولف قرار شجاع من "فولكس"
العرب اليوم - إضافة محرك البنزين إلى الجولف قرار شجاع من "فولكس"

GMT 01:21 2015 الأحد ,22 شباط / فبراير

"بياع الخبل" يطال حفر الباطن ويوقف الملاحة البحرية
العرب اليوم - "بياع الخبل" يطال حفر الباطن ويوقف الملاحة البحرية

GMT 11:10 2015 الخميس ,18 حزيران / يونيو

"بانتظار الياسمين" دراما واقعية تجسد قصص مهجري الحرب السوريين
العرب اليوم - "بانتظار الياسمين" دراما واقعية تجسد قصص مهجري الحرب السوريين

GMT 12:40 2016 الإثنين ,25 تموز / يوليو

مصادر تؤكّد أن الحلاق "ارييل برموديز" هو سبب "نيولوك" ميسي
العرب اليوم - مصادر تؤكّد أن الحلاق "ارييل برموديز" هو سبب "نيولوك" ميسي

GMT 13:25 2016 الأربعاء ,04 أيار / مايو

مدينة "أور" السومرية تستعد لإدراجها على لائحة التراث العالمي
العرب اليوم - مدينة "أور" السومرية تستعد لإدراجها على لائحة التراث العالمي

GMT 05:32 2016 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير

الحكم بإعدام كويتي وإيراني وسجن 20 آخرين في قضية "خلية العبدلي"
العرب اليوم - الحكم بإعدام كويتي وإيراني وسجن 20 آخرين في قضية "خلية العبدلي"

GMT 19:54 2017 الإثنين ,21 آب / أغسطس

النقاد يعتبرون ألبوم "معدي الناس" ليس الأفضل لكنه الأكثر إثارة للجدل
العرب اليوم - النقاد يعتبرون ألبوم "معدي الناس" ليس الأفضل لكنه الأكثر إثارة للجدل

GMT 07:04 2020 السبت ,18 كانون الثاني / يناير

10 أسئلة محرجة من وائل غنيم عجز مذيع الإخوان عن الإجابة عليها
العرب اليوم - 10 أسئلة محرجة من وائل غنيم عجز مذيع الإخوان عن الإجابة عليها

GMT 07:08 2019 السبت ,15 حزيران / يونيو

نادين الراسي تشن هجومًا حادًا على ديما صادق ثمّ تعتذر
العرب اليوم - نادين الراسي تشن هجومًا حادًا على ديما صادق ثمّ تعتذر

GMT 10:39 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

أحمد حسن يُشبِّه أزمة الأهلي بلقاء مصر والجزائر الشهير
العرب اليوم - أحمد حسن يُشبِّه أزمة الأهلي بلقاء مصر والجزائر الشهير

GMT 21:29 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

كيف نساعد الطفل على عمل صداقات في المدرسة؟
العرب اليوم - كيف نساعد الطفل على عمل صداقات في المدرسة؟

GMT 08:17 2018 الإثنين ,17 كانون الأول / ديسمبر

علامة ميتسوبيشي اليابانية تحرك أسعار "إكسباندر وإكليبس"
العرب اليوم - علامة ميتسوبيشي اليابانية تحرك أسعار "إكسباندر وإكليبس"
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab