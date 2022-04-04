مطار الغردقة يستقبل أول رحلة روسية منذ الحرب الأوكرانية بعد توقف شهر

بعد توقف استمر نحو شهر للرحلات الروسية إلى الغردقة، استقبل مطار الغردقة الدولي، ، أول رحلة طيران روسبة تنظمها شركة السياحة الروسية «Biblio-Globus» وعلى متنها ٣٠٠ سائح.وأعلنت الشركة استئناف رحلاتها السياحية إلى مطار الغردقة من خلال الناقل الجوي شركة «ريد وينجز» بدلا من شركة الخطوط الجوية الروسية، وجدول تشغيل الرحلات الروسية سيتم بالتعاون مع شركة «ريد وينجز» إلى الغردقة وشرم الشيخ من مطار جوكوفسكي على متن طائرات بوينج 777-200.

الوصول لمدة 4 أيام أو أكثر متاح للحجز على الرحلات المباشرة ويبدأ برنامج الرحلة إلى الغردقة في 3 أبريل. حتى 10 أبريل، سيتم تشغيل رحلتين أسبوعيًا، ومن 13 أبريل إلى 4 رحلات في الأسبوع وتبدأ الرحلات إلى شرم الشيخ من جوكوفسكي وسيتم تشغيلها مرتين في الأسبوع حتى نهاية أبريل.وفقًا لشركة ريد وينجز، هناك الآن ثلاث طائرات بوينج 777-200s طويلة المدى في أسطول شركة الطيران وحصل على إذن لبرنامج الرحلة على بوينج 777-200 من سلطات الطيران الروسية، بعد أن حصل على الضمانات والتصاريح المناسبة من إدارات الطيران المصرية. وفي 29 أبريل، حجزت شركة Biblio-Globus رحلاتها إلى الاتجاه المصري مع الخطوط الجوية الروسية وان الرحلات إلى الغردقة وشرم الشيخ متاحة للحجز في مايو مع المغادرة على رحلات روسية من موسكو كل يوم.وتبدأ تكلفة الرحلات السياحية في شرم الشيخ مع المغادرة من 84 ألف روبل. مع الإقامة في فندق 4 نجوم ومن 92 ألف روبل مع الإقامة في فندق 5 نجوم، فيما استقبل مطتر الغردقة الدولي امس الاحد نحو ٧٨ رحلة طيران شارتر ومنتظم قادمة من دول اوروبا.