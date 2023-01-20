الطيران الأميركية تكشف السبب الحقيقي الذي أدى لتعطل الرحلات الجوية'

قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إن مراجعة أولية خلصت إلى أن موظفين متعاقدين 'حذفوا ملفات دون قصد' مما أدى إلى تعطل نظام كمبيوتر رئيسي ووقف للرحلات المغادرة على مستوى البلاد في 11 يناير، مما أدى إلى تعطيل أكثر من 11 ألف رحلة جوية.وأضافت إدارة الطيران أن المشكلة حدثت أثناء عمل الموظفين 'لتصحيح التزامن بين قاعدة البيانات الرئيسية الآنية وقاعدة بيانات احتياطية'.وأوضحت أنها 'لم تجد حتى الآن أي دليل على هجوم إلكتروني أو نية خبيثة'.وأدى الخطأ الذي حدث في قاعدة بيانات لرسائل الطيارين إلى أول وقف للرحلات المغادرة على مستوى البلاد منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.