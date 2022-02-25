أوكرانيا تخطر الطيران المصري بإلغاء جميع الرحلات السياحية

كشفت مصادر مطلعة بسلطة الطيران المدني، أن السلطات الأوكرانية، أخطرت سلطات الطيران المدني المصري، بإلغاء جميع رحلات الطيران الشاتر السياحي، القادمة من أوكرانيا إلى مدن مصر السياحية وتحديدًا شرم الشيخ والغردقة، وذلك على خلفية العمليات العسكرية التي شهدتها العاصمة الأوكرانية كييف فجر اليوم، وإغلاق المجال الجوي الأوكراني.

وبحسب الرحلات الأوكرانية المجدولة في مطاري شرم الشيخ والغردقة، التي كان مقررا وصولها على مدار اليوم، إلى المدن السياحية المصرية، فإنه تم إلغاء نحو أكثر من 20 رحلة شارتر، من بينها 10 رحلات لمطار شرم الشيخ، والباقي كان مقرر وصولهم الغردقة، حسبما صرحت مصادر بوزارة الطيران المدني. وقالت المصادر المطلعة، إن الرحلات الروسية القادمة إلى المطارات المصرية لم تتأثر بالأحداث الدائرة في أوكرانيا، منذ صباح اليوم، سواء كانت رحلات شارتر سياحي أو رحلات منتظمة.وأصدرت المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية، قبل قليل، تحذير سلامة يفيد بإعلان المجال الجوي الأوكراني كاملًا منطقة نزاعات ممنوع الطيران فوقها.