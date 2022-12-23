روسيا تُمدد نظام حظر الطيران في 11 مطاراً وسط وجنوب البلاد

أعلنت وكالة النقل الجوي الفدرالية الروسية عن تمديد نظام حظر الطيران وسط وجنوب روسيا حتى 2 يناير القادم.

وجاء في بيان صدر عن الوكالة، اليوم الجمعة: "تم تمديد نظام حظر الطيران في 11 مطارا وسط وجنوب روسيا حتى 2 يناير عام 2023".

ويشمل هذا الحظر المطارات في مدن أنابا وبيلغورود وبريانسك وفورونيج وغيلينجيك وكراسنودار وكورسك وليبيتسك وروستوف على نهر الدون وسيمفيروبول وإيليستا.

يذكر أن نظام حظر الطيران في جنوب روسيا لا يزال ساري المفعول منذ 24 فبراير الماضي، بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.