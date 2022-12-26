مطار بغداد الدولي يعلن توقف حركة الملاحة بسبب الأحوال الجوية

أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي اليوم /الاثنين/، توقف الحركة الملاحية في المطار بسبب الأحوال الجوية.

وأوضحت إدارة المطار -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- أن الحركة الملاحية توقفت بسبب الأحوال الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 400م.

وأضافت أنه سيتم الإعلان في وقت لاحق عن أي مستجدات تخص الحركة الجوية في المطار.