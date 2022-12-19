 وصول أول طائرة تحمل السياح الروس العالقين في الغردقة إلى موسكو

أفادت وكالة “نوفوستي” بوصول أول طائرة تحمل 350 شخصا من السياح الروس العالقين في منتجع الغردقة المصرية إلى موسكو.

وأضافت الوكالة أن الرحلة نفذتها شركة “Red Wings” بدلا من شركة “iFly” التي لم تحصل على إذن بالطيران.

ونقلت عن الراكبة ناتاليا قولها: “لقد تعبنا من الراحة القسرية ونحن سعداء للغاية بالعودة إلى الوطن أخيرا”.