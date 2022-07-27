بدء الإضراب التحذيري لأطقم لوفتهانزا الأرضية في ألمانيا
آخر تحديث GMT09:41:34
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » سياحة وسفر عاجل

بدء الإضراب التحذيري لأطقم لوفتهانزا الأرضية في ألمانيا

العرب اليوم -

العرب اليوم - بدء الإضراب التحذيري لأطقم لوفتهانزا الأرضية في ألمانيا

شركة "لوفتهانزا"
فرانكفورت - العرب اليوم

بدأ الإضراب التحذيري لموظفي الأطقم الأرضية لدى شركة "لوفتهانزا" في ألمانيا صباح اليوم الأربعاء.

ودعا إلى الإضراب، الذي يشل عمليات لوفتهانزا على نطاق واسع، نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات.

سياحة وسفر عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

بدء الإضراب التحذيري لأطقم لوفتهانزا الأرضية في ألمانيا بدء الإضراب التحذيري لأطقم لوفتهانزا الأرضية في ألمانيا



أخبار ذات صلة

GMT 05:55 2022 الإثنين ,25 تموز / يوليو

عمال في بوينج الأميركية يعتزمون الإضراب عن العمل مطلع الشهر المقبل
العرب اليوم - عمال في بوينج الأميركية يعتزمون الإضراب عن العمل مطلع الشهر المقبل

GMT 08:50 2022 السبت ,23 تموز / يوليو

مطار فرانكفورت ينصح بعدم استعمال حقائب سوداء خلال السفر
العرب اليوم - مطار فرانكفورت ينصح بعدم استعمال حقائب سوداء خلال السفر

GMT 09:30 2022 الخميس ,21 تموز / يوليو

عمال تزويد الوقود في مطار هيثرو يعلقون إضرابهم بعد تقديم عرض لهم
العرب اليوم - عمال تزويد الوقود في مطار هيثرو يعلقون إضرابهم بعد تقديم عرض لهم

GMT 10:21 2022 الإثنين ,18 تموز / يوليو

إلغاء أكثر من 500 رحلة جوية إثر إضراب موظفي شركات الطيران في إيطاليا
العرب اليوم - إلغاء أكثر من 500 رحلة جوية إثر إضراب موظفي شركات الطيران في إيطاليا

GMT 09:54 2022 السبت ,16 تموز / يوليو

إخلاء المحطة الدولية في مطار سان فرانسيسكو الأميركي بعد إنذار بوجود قنبلة
العرب اليوم - إخلاء المحطة الدولية في مطار سان فرانسيسكو الأميركي بعد إنذار بوجود قنبلة

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ريهام عبد الغفور تتألق في إطلالات أنيقة راقية

القاهرة - العرب اليوم

أطلت الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور بعدد من  الإطلالات الأنيقة وفساتين السهرة التي الجذابة في مناسبات فنية مختلفة، ونالت من خلالها إعجاب وتفاعل الجمهور، حيث ظهرت مؤخرًا بفستان سهرة باللون الأخضر الغامق من تصميم فريدة تمرزا، تميز بأكمام طويلة وواسعة، وانسدل مجسمًا وطويلًا حتى أسفل، وتزين بكريستالات خضراء وثنيات عند منطقة الخصر. فستان آخر أنيق باللون الوردي الفاتح للغاية، أطلت به ريهام عبد الغفور في أحد المهرجانات الفنية، من تصميم Sara Onsi، وجاء بأكتاف عريضة أحدهما منسدلًا على أحد ذراعيها، وانسدل بداية من الخصر منفوشًا وتزين بتطريز من نفس لون الفستان في جميع أنحائه. من بين الفساتين الخاطفة التي نالت إعجاب محبي ريهام عبد الغفور، عندما ظهرت ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بفستان من تصميم Sara Onsi كذلك، تميز بلو...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 14:44 2022 الأحد ,24 تموز / يوليو

مي عمر تتألق في فساتين صيفية أنيقة
العرب اليوم - مي عمر تتألق في فساتين صيفية أنيقة

GMT 11:51 2022 الأحد ,24 تموز / يوليو

أفضل الدول السياحة لقضاء عطلة الصيف
العرب اليوم - أفضل الدول السياحة لقضاء عطلة الصيف

GMT 04:56 2022 الإثنين ,25 تموز / يوليو

أحدث تصاميم الديكور الداخلي للمنازل في 2022
العرب اليوم - أحدث تصاميم الديكور الداخلي للمنازل في 2022

GMT 19:20 2022 الأربعاء ,20 تموز / يوليو

بايدن يصدر أمراً تنفيذياً لدعم جهود إعادة الرهائن الأميركيين
العرب اليوم - بايدن يصدر أمراً تنفيذياً لدعم جهود إعادة الرهائن الأميركيين

GMT 08:26 2022 الأربعاء ,27 تموز / يوليو

وزير الخارجية الأميركي يلتقي عائلة شيرين أبو عاقلة في واشنطن
العرب اليوم - وزير الخارجية الأميركي يلتقي عائلة شيرين أبو عاقلة في واشنطن

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 11:28 2017 الأربعاء ,26 إبريل / نيسان

السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا
العرب اليوم - السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا

GMT 05:37 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الجوزاء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الجوزاء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 12:44 2020 الثلاثاء ,06 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج العقرب 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج العقرب 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 12:05 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

ترى الأمور من منظار واقعي تتوسع أعمالك وتحرز أرباحًا
العرب اليوم - ترى الأمور من منظار واقعي تتوسع أعمالك وتحرز أرباحًا

GMT 06:46 2016 الأحد ,21 شباط / فبراير

مقهى الحرافيش أحد أشهر ملتقيات الفنانين والمثقفين
العرب اليوم - مقهى الحرافيش أحد أشهر ملتقيات الفنانين والمثقفين

GMT 09:29 2020 الأحد ,23 شباط / فبراير

أجمل الدول السياحية في آسيا للاستمتاع بعطلة مميزة بين المعالم التاريخية
العرب اليوم - أجمل الدول السياحية في آسيا للاستمتاع بعطلة مميزة بين المعالم التاريخية

GMT 13:45 2018 السبت ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

تريزيجيه يشارك في خسارة قاسم باشا من أنطاليا سبور في الدقائق الأخيرة
العرب اليوم - تريزيجيه يشارك في خسارة قاسم باشا من أنطاليا سبور في الدقائق الأخيرة

GMT 21:52 2016 الثلاثاء ,31 أيار / مايو

رسم علم فلسطين على واجهة احدى العمارات في ولاية تبسة الجزائرية.
العرب اليوم - رسم علم فلسطين على واجهة احدى العمارات في ولاية تبسة الجزائرية.

GMT 17:13 2020 الأحد ,19 إبريل / نيسان

وفاة مخرج توم وجيرى فى التشيك عن عمر ناهز 95 عاما
العرب اليوم - وفاة مخرج توم وجيرى فى التشيك عن عمر ناهز 95 عاما

GMT 12:14 2019 الإثنين ,11 آذار/ مارس

دي ليخت يقترب من الانضمام إلي برشلونة الإسباني
العرب اليوم - دي ليخت يقترب من الانضمام إلي برشلونة الإسباني

GMT 09:17 2018 السبت ,30 حزيران / يونيو

فداء الشندويلي يؤكّد أن "قانون عمر" فكرة إنسانية تبعد عن الانتقام
العرب اليوم - فداء الشندويلي يؤكّد أن "قانون عمر" فكرة إنسانية تبعد عن الانتقام

GMT 20:33 2020 الثلاثاء ,17 آذار/ مارس

النواوي يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الهواتف في مصر
العرب اليوم - النواوي يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الهواتف في مصر

GMT 04:47 2019 السبت ,07 كانون الأول / ديسمبر

أبرز سيارات "كيا" في فعاليات معرض جدة الدولي 2019
العرب اليوم - أبرز سيارات "كيا" في فعاليات معرض جدة الدولي 2019

GMT 14:49 2018 الثلاثاء ,30 تشرين الأول / أكتوبر

فوز شوبير والرفاعي بعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة
العرب اليوم - فوز شوبير والرفاعي بعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة

GMT 07:10 2018 الأحد ,01 تموز / يوليو

هوب هيكس تتمنى أن تصبح رئيسة موظفي ترامب
العرب اليوم - هوب هيكس تتمنى أن تصبح رئيسة موظفي ترامب
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab