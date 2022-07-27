بدء الإضراب التحذيري لأطقم لوفتهانزا الأرضية في ألمانيا

بدأ الإضراب التحذيري لموظفي الأطقم الأرضية لدى شركة "لوفتهانزا" في ألمانيا صباح اليوم الأربعاء.

ودعا إلى الإضراب، الذي يشل عمليات لوفتهانزا على نطاق واسع، نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات.