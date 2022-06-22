اندلاع حريق في طائرة بمطار ميامي الأمريكي وإصابة 3 ركاب
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اندلاع حريق في طائرة بمطار ميامي الأمريكي وإصابة 3 ركاب

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العرب اليوم - اندلاع حريق في طائرة بمطار ميامي الأمريكي وإصابة 3 ركاب

مطار ميامي
واشنطن ـ العرب اليوم

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" باندلاع حريق في طائرة بمطار ميامي بالولايات المتحدة، أسفر عن إصابة 3 ركاب.

وأوضحت الوكالة أن "النيران اشتعلت في الطائرة القادمة من سانتا دومينغو وعلى متنها 126 راكبا بعد هبوطها".

ولفتت إلى أن سبب الحريق يعود لتلف في هيكل الطائرة أثناء هبوطها.

وأضافت أن ثلاثة ركاب نقلوا إلى المستشفى.

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اندلاع حريق في طائرة بمطار ميامي الأمريكي وإصابة 3 ركاب اندلاع حريق في طائرة بمطار ميامي الأمريكي وإصابة 3 ركاب



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