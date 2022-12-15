 توقف حركة الطيران في العاصمة الروسية موسكو بسبب الثلوج

أفادت وسائل الإعلام بإلغاء أو تأخير أكثر من 50 رحلة جوية بسبب تساقط الثلوج الغزيرة في مطارات العاصمة. وأعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية أنه لم يتم تسجيل أي إخفاقات كبيرة حتى الآن.

واضطر سكان منطقة خيمكي بموسكو إلى المشي على القدميْن على طول الطريق السريع نحو مترو الأنفاق بسبب شاحنة عجزت عن دخول الجسر وقطعت الطريق، وقد بلغت شدة الاختناقات المرورية صباح يوم 14 ديسمبر 10 درجات في تلك المنطقة.

وقد حذّرت إدارة الأرصاد الجوية سكان موسكو من تدهور الطقس واستمرار تساقط الثلوج.