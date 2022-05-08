الأمن المصري يعتقل مرشدين سياحيين بسبب فيديو التحرش

ضبط الأمن المصري على مرشدين سياحيين. بسبب تصوير ونشر مقطع فيديو يظهر مضايقات لعدد من السياح الأجانب في منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة غرب القاهرة. وسيواجه المعتقلان تهما تشمل “نشر أخبار وبيانات تعكر صفو السلم العام وتضر بالمصلحة العامة للبلاد”، بحسب العربي الجديد. ونجح الأمن المصري، في وقت سابق، في اعتقال 13 طالبًا كانوا متواجدين بمنطقة الأهرامات في نزهة بمناسبة عيد الفطر، بعد نشر الفيديو الذي أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل. وبحسب مصدر في المكتب الإعلامي بوزارة السياحة، فسيتم أيضًا التحقيق مع أفراد الأمن المسؤولين عن المنطقة، خاصة وأن الفيديو لم يظهر وجود أي منهم في نفس المكان. تفاقمت ظاهرة التحرش بالسائحات في مصر، وأصبحت تشكل تهديدًا حقيقيًا لصناعة السياحة التي شهدت تدهورًا كبيرًا منذ ثورة يناير 2011. كشفت دراسة حكومية مصرية عن ظاهرة التحرش الجنسي في المناطق السياحية أن 90٪ من حوادث التحرش من قبل العاملين بالفنادق تجاه السائحات، وأن أكثر المدن السياحية التي تشهد حالات تحرش هي شرم الشيخ وأقلها هي. الأقصر.