مطار بغداد الدولي ينفي ما تردد عن توقف الحركة الجوية

نفت إدارة مطار بغداد الدولي اليوم /الثلاثاء/ ما تردد من أنباء عن توقف الحركة الجوية في المطار.

وأكدت إدارة المطار ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أن الحركة الجوية في المطار تسير بانسيابية عالية ولا يوجد أي توقف في حركة الملاحة الجوية.

وكانت إدارة مطار بغداد الدولي قد أعلنت توقف الحركة الملاحية في المطار بسبب الأحوال الجوية، فيما عاودت الرحلات بعد وقت قصير.