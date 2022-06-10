الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها اليوم إلى الأقصر بعد توقف عدة شهور

استقبل مطار الأقصر الدولي أمس أول رحلة طيران للخطوط الجوية القطرية قادمة من مطار حمد الدولي بالدوحة بمعدل 3 رحلات أسبوعيا في بداية استئناف الرحلات القطرية لجنوب مصر بعد توقف عدة شهور.صرحت مصادر مطلعة بالطيران المدني المصري: "وصلت أول رحلة صباح اليوم الخميس برقم QR1321 وبطائرة من طراز إيرباص 320 قادمة من مطار حمد الدولي بالدوحة وتم استقبال الطائرة برش المياه عليها أثناء توقفها بالمطار في تقليد متبع في مطارات العالم مع الرحلات والطائرات الجديدة وتوزيع الهدايا على ركاب أول طائرة حيث ستنظم الخطوط الجوية القطرية 3 رحلات أسبوعيا أيام الخميس والسبت والثلاثاء ستزيد الفترة القادمة وستغادر الطائرة من مطار الأقصر إلى الدوحة برحلة رقم QR1322 وأن الخطوط القطرية كانت تنظم رحلة طيران يوميا بين مطاري الدوحة والأقصر وذلك قبل توقف رحلاتها قبل عدة شهور وهي تعد من شركات الطيران الأكثر رحلات في مصر بعد الخطوط السعودية وذلك منذ استئناف رحلاتها في بداية عام 2021 عقب المصالحة بين قطر والرباعي العربي كما يعد أسطولها الجوي الأكثر عبورا للأجواء المصرية في طريقها إلى عدة دول بالعالم.