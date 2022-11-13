تحويل مسار طائرة أميركية بعد اكتشاف أن أحد الركاب بحوزته ألة حادة

قالت شركة طيران، فرونتير إيرلاينز، الأميركية في بيان: إنه تم تحويل رحلة للشركة من فلوريدا إلى مدينة أتلانتا بعد اكتشاف أن أحد الركاب بحوزته ألة حادة تستخدم في فتح الصناديق وقال متحدث باسم فرونتير "احتجزت سلطات إنفاذ القانون في أتلانتا الراكب المعني" ولم يصب أحد في الحادث وعرضت الشركة على الركاب رحلة جديدة صباح السبت إلى تامبا بولاية فلوريدا.