هبوط اضطراري لطائرة في الكويت

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت هبوط طائرة "الجزيرة" المتجهة إلى مدينة حيدر آباد الهندية، مساء الخميس، اضطراريا في مطار الكويت الدولي بسلام.

وقالت الإدارة في بيان صحفي، إن رحلة شركة طيران الجزيرة المتجهة إلى حيدر آباد هبطت في مطار الكويت الدولي مساء أمس، من دون إصابات بين الركاب، لكنها لم توضح أسباب الهبوط.