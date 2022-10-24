طائرة تابعة لـ كوريان إير تخرج عن المدرج في الفلبين
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طائرة تابعة لـ "كوريان إير" تخرج عن المدرج في الفلبين

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العرب اليوم - طائرة تابعة لـ "كوريان إير" تخرج عن المدرج في الفلبين

طائرة
سيول ـ العرب اليوم

قالت شركة الخطوط الجوية الكورية الجنوبية إن رحلتها KE631 التي كان على متنها 173 شخصا تعرضت لحادث خروج عن المدرج، أثناء هبوطها في مطار ماكتان سيبو الدولي في الفلبين. وأعربت الخطوط الجوية الكورية عن أسفها "العميق" للحادث لأنها تعطي الأولوية دائما للسلامة في جميع عملياتها.

وقال رئيس الشركة وو كي-هونغ في بيان "سيتم إجراء تحقيق شامل مع سلطات الطيران المحلية والسلطات الكورية لتحديد سبب هذا الحادث"، مشددا على أن "الشركة لا تزال ملتزمة بالوفاء بوعدها بتقديم رحلات آمنة وستبذل قصارى جهدها لاتخاذ التدابير لمنع أي تكرار لمثل هذا الحادث".

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طائرة تابعة لـ كوريان إير تخرج عن المدرج في الفلبين طائرة تابعة لـ كوريان إير تخرج عن المدرج في الفلبين



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