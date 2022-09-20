100 سائح روسي لم يتمكنوا من مغادرة طهران بسبب عطل في الطائرة
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100 سائح روسي لم يتمكنوا من مغادرة طهران بسبب عطل في الطائرة

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العرب اليوم - 100 سائح روسي لم يتمكنوا من مغادرة طهران بسبب عطل في الطائرة

عطل في طائرة
طهران - العرب اليوم

 لم يتمكن قرابة 100 سائح روسي من مغادرة طهران بسبب عطل في طائرتهم التابعة لشركة الطيران الفنزويلية "كونفياسا".

أعلنت عن ذلك رئيسة وكالة السياحة الفيدرالية الروسية، زارينا دوغوزوفا، اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها على "تلغرام".

وأوضحت دوغوزينا أن جميع المواطنين الروس حصلوا على الفور على تصريح مؤقت لدخول إيران ثانية، وسيتم نقلهم إلى فندقي "ريكسان" و"ريميس"، وتزويدهم بكل ما هو ضروري.

وأضافت: "سيتم إصدار تأشيرات كاملة لهؤلاء السياح الروس لتسهيل إقامتهم في إيران في انتظار المغادرة".

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100 سائح روسي لم يتمكنوا من مغادرة طهران بسبب عطل في الطائرة 100 سائح روسي لم يتمكنوا من مغادرة طهران بسبب عطل في الطائرة



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