عمال في بوينج الأميركية يعتزمون الإضراب عن العمل مطلع الشهر المقبل

رفض ممثلو حوالي 2500 عامل في ثلاثة مصانع للصناعات العسكرية تابعة لمجموعة بوينج الأمريكية للصناعات الجوية والعسكرية في الولايات المتحدة العرض الحالي المقدم من الشركة بشأن عقد العمل الجديد، وقرروا بدء الإضراب عن العمل في المصانع الثلاثة بمنطقة سانت لويس الأمريكية اعتبارا من الاثنين أول أغسطس المقبل.