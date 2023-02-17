إسراير تستأنف رحلاتها المباشرة من تل أبيب إلى إسطنبول بعد توقفها 16 عاماً
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"إسراير" تستأنف رحلاتها المباشرة من تل أبيب إلى إسطنبول بعد توقفها 16 عاماً

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العرب اليوم - "إسراير" تستأنف رحلاتها المباشرة من تل أبيب إلى إسطنبول بعد توقفها 16 عاماً

رحلة جوية
إسطنبول ـ العرب اليوم

 استأنفت شركة الطيران الإسرائيلية "إسراير" رحلاتها المباشرة من تل أبيب إلى اسطنبول بعد توقفها 16 عاما.وانطلقت طائرة تابعة لشركة "إسراير"، أمس الخميس، من تل أبيب إلى اسطنبول وعلى متنها 146 مسافرا.

ورسم على جسم الطائرة العلمان التركي والإسرائيلي. كما كتبت على الطائرة عبارات تدعو للأخوة والتضامن والسلام.وكانت الشركة قد أوقفت رحلاتها إلى تركيا عام 2007، بسبب التكاليف التشغيلية.

 

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إسراير تستأنف رحلاتها المباشرة من تل أبيب إلى إسطنبول بعد توقفها 16 عاماً إسراير تستأنف رحلاتها المباشرة من تل أبيب إلى إسطنبول بعد توقفها 16 عاماً



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