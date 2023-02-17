استأنفت شركة الطيران الإسرائيلية "إسراير" رحلاتها المباشرة من تل أبيب إلى اسطنبول بعد توقفها 16 عاما.وانطلقت طائرة تابعة لشركة "إسراير"، أمس الخميس، من تل أبيب إلى اسطنبول وعلى متنها 146 مسافرا.

ورسم على جسم الطائرة العلمان التركي والإسرائيلي. كما كتبت على الطائرة عبارات تدعو للأخوة والتضامن والسلام.وكانت الشركة قد أوقفت رحلاتها إلى تركيا عام 2007، بسبب التكاليف التشغيلية.